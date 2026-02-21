Haberler

Beykoz'da trafik magandalarına ceza yağdı

Beykoz'da trafik magandalarına ceza yağdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan motosiklet uygulamasında akrobatik hareketler yapan 3 sürücüye toplamda 112 bin TL para cezası kesildi. Sürücüler, çeşitli trafik ihlallerinden dolayı motosikletleri trafikten men edildi.

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen motosiklet uygulamasında, trafikte akrobatik hareketler yaparak hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan 3 motosiklet sürücüsüne ceza yağdı.

Uygulama sırasında dur ihtarına uymayarak motosikletinin önünü kaldırıp görevli polislerin üzerine sürmek suretiyle kaçan K.E.'nin plakası sonradan tespit edildi. Sürücüye, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "plakanın okunmaması, dur ihtarına uymamak, trafik işaret ve levhalarına uymamak, yönetmeliklere aykırı hareket etmek, makas atmak, ters yönde seyretmek ve kask takmamak" maddelerinden toplam 34 bin 494 TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün belgesi iptal edilirken motosikleti trafikten men edildi.

Görevlileri görünce geri manevra yapmaya çalışırken yakalanan R.U.Ş.'ye ise "sürücü belgesiz araç kullanmak, dur ihtarına uymamak ve yönetmeliklere aykırı davranmak" suçlarından toplam 50 bin 838 TL idari para cezası kesildi. Bu sürücünün de motosikleti trafikten men edildi.

Denetimlerde yakalanan M.Y. isimli şahsa da teknik değişiklik yapmak, muayenesiz araç kullanmak ve yetersiz sürücü belgesiyle araç kullanmak maddelerinden toplam 27 bin 233 TL idari para cezası uygulanarak motosikleti trafikten men edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'Savcıyım' deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı

Türkiye'nin konuştuğu kadın böyle gözaltına alındı
Bir ailenin parçalandığı vahşette katil belediye çalışanı çıktı! Mide bulandıran 'taciz' iddiası

Can çekişirken katili söylemişti, vahşetin ardından "taciz" çıktı
Özgür Özel 'Elime belge ulaştı' deyip, Erdoğan'a seslendi

"Elimde belge var" diyerek Erdoğan'a seslendi: Sattırmam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı

Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı
Fenerbahçe'de opsiyon devreye girdi: 22 milyon Euro'luk transfer

Fenerbahçe'de 22 milyon Euro'luk transfer gerçekleşti
Yeni araç alacaklar dikkat! Bunu yapmayan yandı: Cezası 75 bin TL

Araç alacaklar dikkat! Bunu yapmayana 75 bin TL ceza var
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı

Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı

Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı
Manifest kızlarından Esin Bahat psikolojik destek aldığını açıkladı

Görüntüsüyle ilgili linçler canına tak etti
Pınar Altuğ'un milyon liralık evinden örümcek çıktı

2.5 milyon dolarlık evde oturuyor fakat yatağından çıkan şey korkuttu