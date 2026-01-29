Haberler

Tartıştığı kişiyi silahla vurup başında bekledi

Tartıştığı kişiyi silahla vurup başında bekledi
Güncelleme:
İstanbul'un Fatih ilçesinde Mısır Çarşısı'nda alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişi silahla vurularak yaralandı. Olayın ardından saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Fatih'te bulunan Mısır Çarşısı girişinde bir şahıs, alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada tartıştığı iş yeri sahibini silahla vurduktan sonra başında bekledi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansırken, silahlı saldırgan polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Fatih'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mısır Çarşısı girişinde B.A. ile A.U., arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.A., silahla A.U.'ya ateş açtı. Açılan ateş sonucu A.U., yaralanarak yere düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı A.U., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Silahlı saldırgan ise polis ekipleri tarafından olayda kullandığı silah ile birlikte yakalanarak gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Başında beklediği anlar kamerada

Alacak verecek iddiası nedeniyle yaşanan silahlı yaralama sonrası B.A.'nın olaydan sonra yaralının başında beklediği o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

500

