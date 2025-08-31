İstanbul'da Minibüs Kaza Yaptı, Bir Kadın Yaralandı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde minibüs sürücüsü, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çıkan sürücü, otobüs durağının yakınlarında bekleyen bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Arnavutköy'ün Taşoluk Mahallesi Maltepe Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir minibüs, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol üzerinde savrularak şerit değiştirmeye başlayan araç, kaldırıma çıktı. Kaza sırasında minibüs, İETT durağı yakınlarında bekleyen bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan kadına ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından yaşanan panik, yaralı kadına vatandaşların ve sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL