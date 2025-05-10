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İstanbul'da Metrobüs Kazası: 14 Yaralı

İstanbul'da Metrobüs Kazası: 14 Yaralı
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Beylikdüzü'nde meydana gelen metrobüs kazasında 2'si ağır 14 kişi yaralandı. Kaza sonrası seferler tek şerit üzerinden gerçekleştiriliyor.

İstanbul Beylikdüzü'nde bir metrobüsün önündeki metrobüse arkadan çarpması sonucu 2'si ağır 14 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle seferler bir süre tek şerit üzerinden gerçekleştirilirken, kazanın olduğu metrobüs durağı havadan görüntülendi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece istikametinde seyreden metrobüs, Haramidere Sanayi durağında aynı yönde ilerleyen başka bir metrobüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kazaya neden olan metrobüsteki 2'si ağır 14 yolcu yaralandı. Kaza sebebiyle metrobüste büyük hasar meydana gelirken, seferler bir süre tek şerit üzerinden sağlanıyor. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslar ile hastaneye sevk edildi.

Kazanın yaşandığı Haramidere metrobüs durağı havadan görüntülendi.

Ekiplerin ise kazanın meydana geldiği duraktaki çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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