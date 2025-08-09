İstanbul'da Markette Kadına Taciz İddiası: Şüpheli Gözaltına Alındı

Beylikdüzü'nde bir markette kadını taciz ettiği iddia edilen A.Z., sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından polis tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Beylikdüzü ilçesinde bir markette kadını elle taciz ettiği iddia edilen şüpheli ile mağdur kadın arasında çıkan tartışma görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir markette yaşandı. İddiaya göre market içerisinde yanında çocuğu bulunan bir kadını fiziki olarak taciz ettiği söylenen A.Z. (31) ile kadın arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kadın tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medya platformlarında yayılmasının ardından polis ekipleri A.Z.'yi gözaltına aldı. A.Z.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
