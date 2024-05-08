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Lise müdürünü silahla vurarak öldüren öğrenci tutuklandı

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İstanbul Eyüpsultan'da okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürünü silahla vurup hayatını kaybetmesine neden olan yabancı uyruklu öğrenci Y.K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alibeyköy Mahallesi Beste Sokak'taki özel bir lisede, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'a (74) silahla ateş ederek öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Y.K, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak adam öldürme" suçundan tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Y.K. ifadesinde, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk döneminin ortalarında başka bir okuldan söz konusu özel liseye geldiğini, burada çeşitli nedenlerle hakkında disiplin cezaları yazıldığını ancak kendisinin bunları imzalamak istemediğini, Aralık 2023'te sınıftayken disiplin cezalarından dolayı okula annesinin geldiğini öğrendiğini anlattı.

Maktul İbrahim Oktugan'ın odasına gittiğini, annesinin de burada olduğunu ve müdürle sözlü tartışma yaşandığını söyleyen zanlı, "Annemin üzerine yürümesi üzerine polisi aradık, daha sonra okulu terk ettik ve olaydan sonra bir daha okula dönmedim. Bizden aldıkları parayı da geri vermediler. Bu olaydan dolayı yaşananları kendime yediremedim." ifadesini kullandı.

Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı

"EVE GEÇTİM, BÖREK GÖTÜRDÜM"

Olaydan önce okulda okuyan birini görmesiyle aklına geçmiş olayın geldiğini belirten zanlı, sinirlendiğini ve gördüğü kişiye Oktugan'ın hala okulda olup olmadığını sorduğunu kaydetti.

Zanlı, maktulün çalışmaya devam ettiğini öğrenmesi üzerine 4 Mayıs'ta 10 bin liraya tabanca aldığını ve okula gitmeye karar verdiğini, olay sabahı annesine börek alacağını söyleyerek evden çıktığını, okula gideceğinden kimsenin haberi olmadığını ileri sürdü.

İfadesinde, okula geldiğinde hızlıca müdürün odasına gittiğini belirten Y.K, "Masada oturuyordu, beni görünce ayağa kalktı. Amacım ayaklarından vurmaktı ama bir anda kolunu havaya kaldırınca bana vuracağını düşünerek koluna doğru ateş ettim. İki mermim vardı, ikisi de karnına geldi. Bana saldıracağını düşünerek ateş ettim. Sonrasında hızlıca odadan çıkıp geldiğim kapıya yöneldim ve silahı yere doğru tutarak 'Peşimden gelmeyin.' dedim. Amacım öldürmek değildi, dövmekti. Eve geçtim ve börek götürdüm. Üzerimi değiştirdim. Bir süre sonra da silahı ve telefonumu Alibeyköy Barajı'na attım." dedi.

Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı

TUTUKLANDI

Savcılığın sevk yazısında, Y.K. ile maktul arasında Aralık 2023'te yaşanan tartışma sonrası husumet oluştuğunun anlaşıldığı belirtildi.

Bu tartışmanın ardından Y.K'nin ruhi sükunete ulaşmasına rağmen öldürme eylemini planladığı şekilde gerçekleştirdiği aktarılan yazıda, şüphelinin henüz ele geçirilemeyen tabancayla maktulü iki el hayati bölgesinden vurduğu kaydedildi.

Sevk yazısında, Y.K'nin üzerine atılı suçlamaları kabul ettiği aktarılarak, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak adam öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verilmesi talep edildi. Zanlı, hakimlikteki işlemlerinin ardından üzerine atılı suçtan tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Alibeyköy Mahallesi Beste Sokak'taki özel lisede yabancı uyruklu öğrenci Y.K, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'a (74) dün silahla ateş etmişti.

Odasında uğradığı saldırıda ağır yaralanan Oktugan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından kaçan Y.K. polis ekiplerince yakalanmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa

Eyüpsultan İstanbul 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (31)

Kadir Tokay:

Hayret serbest bırakmamışlar.

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Dursun ÖZÇATAL:

ŞEHİT OLMAK HER ADAMA NASİP OLMAZ MEKANİN CENNETİ NUR OLSUN HOCAM

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VATANDAŞ:

Dursun kardeş şehitliği bu kadar basite indirgemeyin kardeşim... Adam namaz kılmaz dine küfreder çatışmada ölür o bile şehit olmazken. Birisinin vurduğu başka birisi nasıl şehit olur... Siz önce İslama göre şehit kime denir yazın Google öğrenin öyle şehit deyin...

yanıt69
yanıt66
Mustafa Geldigitti:

VATANDAŞ kardeş geçen gün bir polis memuru cinnet geçirerek 2 polis arkadaşını öldürdü. O 2 polis de her yerde, bütün gazetelerde şehit ilan edildi. Çatışmada falan da değillerdi. Ona neden aynı tepkiyi vermedin?

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Güven önemlş:

mısto, görevi başında şehit olan memur şehittir, evde vefat ederse değildir. öğren bunu artık

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Özgür Sevindik:

Ne şehidi yahu

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Mustafa Geldigitti:

Güven Önemiş: Ben diyorum ki polis ya da öğretmen olmuş hiç fark etmez. Görev başında can verdiyse her ikisi de şehittir. Çifte standart olmaz. Her ikisi de devlet için görev yapmaktadır çünkü.

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Cennet Karabulut:

Ne görevi kardeşim amele çimento taşırken vurulunca şehit mi oluyor.parasiyla çalışan memurları şehit yaptiniz

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Mustafa Karacalar:

ortalik sakinleşsin bir ay sonra disarda not alin bunu gorursunuz

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Hakki Mutlu:

3 gün sonra serbest bırakıldı haberini yaparsınız ne yazıktır ki Türkiyemde Adalet sadece bir yazıdan ibaret..

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