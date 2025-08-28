İstanbul'da Kuyuda Ceset Bulundu, 2 Şüpheli Gözaltında

İstanbul'da Kuyuda Ceset Bulundu, 2 Şüpheli Gözaltında
Fatih'te inşaat malzemeleri ve kum satan bir işletmenin kuyusunda bulunan cesedin, kayıp Sedat D.'ye ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde, inşaat malzemeleri ve kum satan bir işletmenin kuyusunda ceset bulunmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. Olaya ilişkin çalışmalar sürüyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih ilçesi Cibali Caddesi'nde yaşanmış. İddiaya göre, inşaat malzemeleri ve kum satan bir işletmenin çevresinden kötü kokular gelmesi üzerine vatandaşlar ihbarda bulunmuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, işletmenin kuyusunda bir erkek cesedi bulmuş, yapılan incelemeler sonrası cesedin bir süredir kayıp olduğu öğrenilen Sedat D.'ye (43) ait olduğu belirlenmişti. Ceset, kuyudan itfaiye dalgıç ekiplerince çıkarılmış ve otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü.

2 şüpheli gözaltına alındı

Olayla ilgili geniş çalışma inceleme İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Sedat D. için 24 Ağustos tarihinde kayıp başvurusu yapıldığı belirledi. Yapılan inceleme çalışmalarında, Sedat D.'nin 18 Ağustos günü Yavuz Sultan Mahallesi Cibali Caddesi'ndeki iş yerinin sahibi ve arkadaşı A.C.K. (34) ile görüştüğü tespit edildi. Tespit üzerine şüpheli A.C.K. ve babası Ş.K. (65) gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyette işlemleri sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
