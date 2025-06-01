İstanbul'da Kurban Bayramı Öncesi Helikopter Destekli Trafik Denetimi

İstanbul'da Kurban Bayramı Öncesi Helikopter Destekli Trafik Denetimi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi trafik güvenliğini sağlamak amacıyla helikopter destekli denetimlerini artırdı. Özellikle yoğun arterlerde yapılan denetimlerde, kuralları ihlal eden sürücüler tespit edilerek cezalar uygulandı.

İstanbul'da Kurban Bayramı öncesi helikopter destekli trafik denetimi

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, kurban bayramı öncesinde İstanbul genelinde trafik denetimlerini artırdı. Denetimlerde kara ekiplerinin yanı sıra havadan helikopter desteği de sağlanırken, özellikle ana arterlerde trafiğin yoğunlaştığı noktalarda denetimler gerçekleştirildi.

İstanbul'da kurban bayramına sayılı günler kala İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde trafik denetimlerini artırdı. Trafik güvenliği amacıyla yapılan denetimlere helikopterde havadan destek verdi. Helikopter ile Mahmutbey gişelerden başlayan denetimde TEM otoyolu üzerinden Çamlıca gişelere kadar trafik kurallarını ihlal eden sürücüler tespit edilerek kara ekiplerine bildirildi. Kuralları uymayan sürücüler, karayolundaki ekipler tarafından durdurularak cezalar uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OZAN ERTURAN - 3.Sayfa
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