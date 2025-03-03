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İstanbul'da Kayıp Kadın için Arama Çalışmaları Devam Ediyor

İstanbul'da Kayıp Kadın için Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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İstanbul Kağıthane'de kaybolan 35 yaşındaki Ece Gürel'in bulunması için AFAD, jandarma ve arama kurtarma ekipleri Belgrad Ormanı'nda arama çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul Kağıthane'de 2 gün önce kaybolan 35 yaşındaki kadın, AFAD, jandarma, SAR, AKUT ve çevre ilçelerden gelen ekipler tarafından Belgrad Ormanı'nda aranıyor.

Kağıthane Gültepe Mahallesi'nde ikamet eden 35 yaşındaki Ece Gürel'in kaybolması üzerine yakınları 1 Mart günü polise başvuruda bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada Gürel'in telefonunun dün saat 18.00'a kadar açık olduğu ve cevap vermediği, sinyalin en son Sarıyer'de bulunan Belgrad Ormanı'ndan geldiği tespit edildi. Bunun üzerine AFAD, jandarma, Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği (SAR), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve çevre ilçelerin arama kurtarma ekipleri Belgrad Ormanı Neşetsuyu Tabiat Parkı bölgesinde arama çalışması başlattı. Ekiplerin kayıp kadını arama çalışmaları akşam saatlerinden beri devam ediyor.

Peyzaj mimarı olduğu öğrenilen Ece Gürel'in ailesi arama çalışmalarını takip ederken, genç kadının telefonunun dün 18.00 saatlerine kadar açık olduğu fakat aramalara cevap verilmediği, sonradan telefonunun da kapandığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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