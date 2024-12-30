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20 gündür aranan gençten acı haber

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İstanbul'da yaklaşık 20 gündür kayıp olan 22 yaşındaki İsmail Irmak'ın cansız bedeni Sultangazi'de 120 metre yükseklikteki bir uçurumda bulundu. Gencin cesedinin uçurumdan çıkarılması için çalışma başlatıldı.

İstanbul'da yaklaşık 20 günden beri kayıp olan gencin cansız bedeni Sultangazi'de uçurumda bulundu.

İstanbul'da yaşayan İsmail Irmak (22), yaklaşık 20 gün önce bilinmeyen bir nedenle ortadan kayboldu. Ardından ailesi Irmak için kayıp ihbarında bulundu. Gencin bulunması için arama çalışması başlatıldı. İsmail Irmak'ın Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde taş ocaklarında olabileceği değerlendirildi ve çalışmalar bu yönde sürdü. Yapılan çalışmalarda Irmak'tan kötü haber geldi.

UÇURUMDA BULUNDU

Irmak'ın cansız bedeni yaklaşık 120 metre yükseklikteki uçurumda bulundu. Gencin cesedinin uçurumdan çıkarılması için çalışma başlatıldı.

20 gündür aranan gençten acı haber

20 gündür aranan gençten acı haber
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Acı ölüm.

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