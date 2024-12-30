20 gündür aranan gençten acı haber

İstanbul'da yaklaşık 20 günden beri kayıp olan gencin cansız bedeni Sultangazi'de uçurumda bulundu.

İstanbul'da yaşayan İsmail Irmak (22), yaklaşık 20 gün önce bilinmeyen bir nedenle ortadan kayboldu. Ardından ailesi Irmak için kayıp ihbarında bulundu. Gencin bulunması için arama çalışması başlatıldı. İsmail Irmak'ın Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde taş ocaklarında olabileceği değerlendirildi ve çalışmalar bu yönde sürdü. Yapılan çalışmalarda Irmak'tan kötü haber geldi.

UÇURUMDA BULUNDU

Irmak'ın cansız bedeni yaklaşık 120 metre yükseklikteki uçurumda bulundu. Gencin cesedinin uçurumdan çıkarılması için çalışma başlatıldı.