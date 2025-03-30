İstanbul'da Kayınpederini Vuran Damadın İntihar Girişimi

İstanbul Esenler'de bir kişi, sokak ortasında tartıştığı kayınpederini silahla vurarak kaçtı. Talihsiz adam hayatını kaybederken, silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan damadın olaydan sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Olay, Çifte Havuzlar Mahallesi'nde 28 Mart Cuma günü öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle boşanma aşamasında olan Mahmut U. (50) kayınpederi Mahmut Akkaya'nın (68) evinin önüne geldi. Taraflar arasında arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Akkaya evine doğru ilerledi. Bu sırada Mahmut U. yanında bulunan silahla kayınpederine ateş etti. Kurşunların hedefi olan Mahmut Akkaya yere yığıldı. Damat olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Akkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Esenler Asayiş Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kimliğini tespit edilen saldırganın evine baskın yapıldı. Baskında Mahmut U. yerde hareketsiz halde bulundu. Aynı silahla intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen Mahmut U., hastaneye kaldırıldı. Mahmut U.'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan dehşet anları kameraya yansıdı. Görüntülerde kayınpederin evinin önünde damadı tarafından silahla vurulduğu görülüyor. - İSTANBUL