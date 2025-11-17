Haberler

İstanbul'da Karbonmonoksit Gazı Zehirlenmesi: 112 Acil Servis Çalışanı Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
İstanbul'un Silivri ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle aynı aileden dört kişi zehirlendi. 112 Acil Servis çalışanı 29 yaşındaki Altay Özen, yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Silivri ilçesi Danamandıra Mahallesinde dün aynı evde yaşayan Altay Özen (29) eşi İlayda Özen (23) anne Behiye Özen (56) ve 1 yaşındaki bebek Cemre Özen'in soba dumanı veya doğal gazdan kaynaklandığı değerlendirilen karbonmonoksit (CO) gazına maruz kaldığı tespit edildi.

İGDAŞ ekiplerinin ilk incelemesi ve hastane bulgularına göre yüksek oranda CO gazına maruz kaldıkları belirlenen aile bireyleri, hızla sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Dört kişi burada yoğun bakım ünitesine alındı.
Yoğun bakımda tedavi altına alınan 112 Acil Servis çalışanı Altay Özen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Genç sağlık çalışanının vefatı, meslektaşlarını, sevenlerini ve ilçe halkını yasa boğdu.
Altay Özen, bugün Danamandıra Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Mahalle sakinleri, meslektaşları ve yakınları, "Görevine bağlı, çalışkan, iyi bir insanı kaybettik" sözleriyle üzüntülerini dile getirdi.
Olayla ilgili soruşturma sürerken, ekiplerin evdeki soba ve tesisatla ilgili teknik incelemeleri devam ediyor. - İSTANBUL
