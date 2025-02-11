İstanbul'da Kar Yağışı Sebebiyle Yokuşta Zincirleme Kaza

İstanbul'da kar yağışı sonrası Büyükçekmece'de yokuşta kayan çok sayıda otomobil kaza yaptı. Yokuş yukarıya çıkmaya çalışan araçların ise zor anlar yaşadığı görüldü.

İstanbul Büyükçekmece'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Gerede Caddesi'nde yokuşta ilerlemeye çalışan 7 araç kayarak kazaya neden oldu. Aynı cadde üzerinde ilerlemeye çalışan şoförler ise zor anlar yaşadı. Yaşanan o anlar anbean kameralara yansıdı.

Çevre sakinlerinden Fatih Aksu kazayla ilgili olarak, "Ben kaza yapmadım da kaza yapan arkadaşlar var. 7- 8 araç kayarak birbirine çarptı. Polis arkadaşlar gelip tutanak tuttular" dedi. - İSTANBUL