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İstanbul'da kahkahaya boğan kaza: Motosikletine çarpan kişi annesi çıktı

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İstanbul Kabataş'ta bir sürücü, motosikletiyle ilerleyen oğluna arkadan çarptı. Kazayı gören bir başka motosikletli ise gence, 'İyi misin' sorusunu yöneltince gülerek cevap veren motosikletli genç, 'Annem zaten, paylaş ağabey, rezilliği gördün mü?' diyerek yaşananlara şaşırdı. Cevap karşısında motosikletlinin kahkahaya boğulduğu o ilginç anlar kameralara yansıdı.

İstanbul'da kahkahaya boğan kaza: Motosikletine çarpan kişi annesi çıktı

İSTANBUL - Kabataş'ta kadın bir sürücü, önünde motosikletiyle ilerleyen oğluna arkadan çarptı. Kazayı gören bir başka motosikletli ise gence, "İyi misin" sorusunu yöneltince gülerek cevap veren motosikletli genç, "Annem zaten, paylaş ağabey, rezilliği gördün mü?" diyerek yaşananlara şaşırdı. Cevap karşısında motosikletlinin kahkahaya boğulduğu o ilginç anlar kameralara yansıdı.

Beyoğlu Meclis-i Mebusan Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda aracıyla trafikte ilerleyen bir sürücü, takip mesafesini ayarlayamayınca önünde motosikletiyle ilerleyen oğluna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle fren yaparak duran motosikletli genci gören bir başka motosikletli, "İyi misin" sorusuyla gencin durumunu sordu. Bunun üzerine genç, "Annem zaten, paylaş ağabey, rezillik gördün mü?" sözleriyle yaşanan ilginç anlara gülerek tepki vererek herkesi güldürdü.

Annesinin çarptığı duyunca kahkahaya boğuldu

Yardıma gelen motosikletlinin, "Ama kaskını bağla bak. Annen de olsa vuruyormuş bak" sözleri üzerine kaskını bağlayan genci aynı anda babası telefonla aradı. Bunun üzerine, "Şimdi de babam arıyor. Hissetti galiba" diyerek durumu anlatan genç yavaşça yoluna devam etti. Yaşanan ilginç anlar motosikletlinin kask kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Kabataş Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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