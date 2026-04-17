Kapalıçarşı'da satılmaya çalışılan 80 karatlık kaçak elmas sergilendi

İstanbul Kapalıçarşı'da yakalanan 80 karat ağırlığındaki sarı elmasla işlenmiş pırlanta, kaçak yollarla Endonezya'dan getirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı ve elmas sergilenmek üzere emniyete teslim edildi.

İstanbul Kapalıçarşı'da satılmaya çalışıldığı esnada yakalanan ve kaçak yollarla Endonezya'dan getirilen 80 karat, 16 gram ağırlığında 3 milyon dolar değerindeki sarı elmasla işlenmiş pırlanta, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde sergilendi.

Endonezya'dan İstanbul'a 4 şüpheli tarafından getirilen 80 karat, 16 gram değerindeki sarı elmasla işlenmiş pırlantanın Fatih Kapalıçarşı'da satıldığı tespit edildi. Bu tespit üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma bürosunca yürütülen soruşturmada elması ülkeye getirdiği belirlenen 4 şüpheli yakalandı.

Olaydaki 6 şüpheli yakalandı

Olayla ilgili çalışma yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak yollarla yurda soktukları yaklaşık 3 milyon Dolar değerindeki tek parça halinde bulunan 80 karatlık sarı elmas niteliğinde pırlantayı getiren 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaşıkçı Elmasından 1 gram daha hafif

80 karat, 16 gram ağırlığındaki sarı elmasla işlenmiş pırlanta, Türkiye'de Kaşıkçı Elmasından sonraki en değerli pırlanta olarak yerini koruduğu öğrenildi. Tek parça halinde işlemelerle süslenmiş pırlanta, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde sergileniyor.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre soruşturmanın titizlikle devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
