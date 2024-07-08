İstanbul'da Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında Arıza: Seferlerde Aksama Yaşandı

İstanbul'da Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattında yaşanan arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. Duraklar arasında yürümek zorunda kalan vatandaşlar zaman zaman güvenlik görevlilerine tepki gösterdi.

İstanbul'da Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında saat 12.40 sıralarında bilinmeyen bir nedenle arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferlerde aksamalar yaşanırken, Yusufpaşa- Çapa arasında yürüyen vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar, tepkilerini güvenlik görevlilerine de yöneltti. Arızanın giderilmesinin ardından tramvay seferleri normale döndü.

"Yaşasın büyükşehir, yaşasın İmamoğlu diyorum"

Yürüyerek yoluna devam eden yolculardan Hacı Yalçın, "Bağcılar'dan tramvaya bindim, Kabataş'a gidecektim. Yolda da yavaş yavaş geliyordu, Çapa'da 'Buraya kadar' dediler. Üstümüzde de para olmadığı için tramvay yolunda yürüyoruz. Yaşasın büyükşehir, yaşasın İmamoğlu diyorum. Para iadesini de yapmıyor" dedi.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Yusufpaşa ve Çapa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

Metro İstanbul'dan yapılan diğer bir açıklamada ise "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında seferler normale dönmüştür" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL