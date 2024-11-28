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İstanbul'da istedikleri şarkının çalınmamasına sinirlenen 3 kişi, tetikçi tutup garsonu öldürdü

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İstanbul Fatih'te istedikleri şarkının çalınmaması üzerine dışarı çıkarılan 3 şüpheli, daha sonra tuttukları tetikçileri eğlence mekanına gönderdiler. Tetikçiler mekana kurşun yağdırırken, saldırıda ağır yaralanan garson Recep Denizhan yaşamını yitirdi.

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Kumkapı'da bir restoranda, istedikleri şarkının çalınmaması nedeniyle taşkınlık çıkaran 3 kişi, mekan çalışanları tarafından dışarı çıkarıldı.

TETİKÇİ TUTTULAR

İddiaya göre, şüpheliler bir tetikçi tutarak restoranı kurşun yağmuruna tuttu. Tetikçiler, mekanın kapanış saatinde motosikletle geldi.Saldırıda, 23 yaşındaki garson Recep Denizhan ağır yaralandı. Denizhan, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, kimliklerini tespit ettiği şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"O KADAR BİR ÇETELEŞME VAR Kİ..."

Kumkapı Restoranlar Esnaflar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kemal Duranoğlu, olayla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Duranoğlu, İstanbul'da çeteleşmenin boyutuna dikkat çekti. Duranoğlu şunları dile getirdi:

"Burası tarihi ve turistik bir çarşı. İnsanların rahatça gelebileceği bir yer ama maalesef çarşımızın etrafındaki mahalleler biraz bozuldu. Turizm zamanı zaten burası turistlerin tercih ettiği ve acentelerin de tercih ettiği bir yer. Burada aynı anda 4 bin kişiye yemek verebilen bir çarşıyız. Kendi içimizde de özel güvenliğimiz var ama yeterli değil. İstanbul'da maalesef o kadar bir çeteleşme var ki polislerimizi bile vurulabiliyor. Olayın olduğu mekana üç kişi gelmişler. Canlı müzik yapılan bir yer ve orada istek parçada bulunmuşlar. İstek parçalarıyla ilgili 'Şu an şarkı devam ediyor daha sonra yaparız' deniliyor. Aldığım bilgiler doğrusunda onlar da 'Bizim dediğimiz olacak' diyorlar. Sonra işletme sahibi kibar bir şekilde, hesap almadan gönderiyor. Daha sonra şahıslar birilerini gönderiyorlar. İşletmenin tam kapandığı saatte silahla tarıyorlar. Bir tanesi çalışan kardeşimizin kılcal damarına denk geldiği söyleniyor ve vefat ediyor. Çok üzdü bizi, genç bir kardeşimizdi. İnşallah failleri yakalanır olay açıklığa kavuşur"

İstanbul'da istedikleri şarkının çalınmamasına sinirlenen 3 kişi, tetikçi tutup garsonu öldürdü
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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İÇKİLİ MEKANLAR KAPATILSIN

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