Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da İsrail Başkonsolosluğu Önünde Nasrallah İçin Protesto

İstanbul'da İsrail Başkonsolosluğu Önünde Nasrallah İçin Protesto
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail ordusunun saldırısında öldürülmesi sonrası İstanbul'da düzenlenen protestoda yapılan açıklamalarda, İsrail'in saldırıları kınandı ve Nasrallah'ın Filistin davasına olan desteği vurgulandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail ordusunun hava saldırısı sonucu Beyrut'ta öldürülmesi nedeniyle İstanbul'da İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto düzenlendi.

Hüseyin Ali Bahşi alanda yaptığı açıklamada, "Son bir yıldır dünyanın gözleri önünde ne Birleşmiş Milletler'in ne de diğer devletlerin çağrılarına aldırış etmeden, cahiliye döneminde bile yapılmayan evrensel savaş kurallarını ve insan haklarını hiçe sayan, bebek, çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden öldüren, hastane, okul, park, çadır demeden her yeri bombalayan, katil ve Siyonist İsrail son olarak Gazze'deki Müslümanlara kendi canını ve emrindeki yüz binlerce gencin canını feda etmeye hazır olan Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı hedef aldı" dedi.

Hasan Nasrallah'ın Filistin davasının yanında olduğunu söyleyen Bahşi, "Hizbullah Hareketi ve hareketin lideri Hasan Nasrallah, mazlum Filistin davasının ve halkının canı pahasına yanında olmuştur. Bir Şii olarak Sünni Filistin diyerek bu davaya sırt dönmemiş aksine canını bu davaya siper etmiştir. Bazı satılmış Arap devletlerinin liderleri gibi Filistin davasına kör sağır ve dilsiz olmamıştır" dedi.

Yapılan basın açıklamasının ardından sloganlar atan kalabalık daha sonrasında dağıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uluslararası İlişkiler Hasan Nasrallah İnsan Hakları Orta Doğu Güvenlik istanbul Filistin Politika 3-sayfa İsrail Dünya

Nasrallah'ı öldüren operasyonun detayları netleşti! 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar

ABD'den gelen telefon sonrası 80 ton patlayıcı atmışlar

 Tonlarca bombayla hedef alındı! Nasrallah'ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı

Nasrallah'ın komuta merkezinden geriye bu dev çukur kaldı

 Şimşek'ten vatandaşlara uyarı: 'Kredi kartı geçmiyor' diyen işletmeleri hemen ihbar edin

"Ödeme yaparken kasada bu sözü duyarsanız hemen ihbar edin"
Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş

Polisi şehit eden suç makinesiyle ilgili isyan ettiren detay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatsa Belediyespor - Adıyaman FK Maçı Bilgileri Fatsa Belediyespor Adıyaman FK CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Fatsa Belediyespor Adıyaman FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fatsa Belediye Mazıdağı Fosfat Spor - Çayeli Spor Maçı Bilgileri Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor Maçı Hakkında Diyarbekir Spor - Karacabey Belediye Maçı Hakkında Afyonspor - Isparta 32 Maçının Yayın Bilgisi Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Diyarbekir Spor Karacabey Belediye CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Diyarbekir Spor Karacabey Belediye maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç Afyonspor Kulübü Isparta 32 Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Afyonspor Kulübü Isparta 32 Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Silivrispor-Balıkesirspor Maçı Detayları
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });