İstanbul'da İsrail Başkonsolosluğu Önünde Nasrallah İçin Protesto

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail ordusunun hava saldırısı sonucu Beyrut'ta öldürülmesi nedeniyle İstanbul'da İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto düzenlendi.

Hüseyin Ali Bahşi alanda yaptığı açıklamada, "Son bir yıldır dünyanın gözleri önünde ne Birleşmiş Milletler'in ne de diğer devletlerin çağrılarına aldırış etmeden, cahiliye döneminde bile yapılmayan evrensel savaş kurallarını ve insan haklarını hiçe sayan, bebek, çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden öldüren, hastane, okul, park, çadır demeden her yeri bombalayan, katil ve Siyonist İsrail son olarak Gazze'deki Müslümanlara kendi canını ve emrindeki yüz binlerce gencin canını feda etmeye hazır olan Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı hedef aldı" dedi.

Hasan Nasrallah'ın Filistin davasının yanında olduğunu söyleyen Bahşi, "Hizbullah Hareketi ve hareketin lideri Hasan Nasrallah, mazlum Filistin davasının ve halkının canı pahasına yanında olmuştur. Bir Şii olarak Sünni Filistin diyerek bu davaya sırt dönmemiş aksine canını bu davaya siper etmiştir. Bazı satılmış Arap devletlerinin liderleri gibi Filistin davasına kör sağır ve dilsiz olmamıştır" dedi.

Yapılan basın açıklamasının ardından sloganlar atan kalabalık daha sonrasında dağıldı. - İSTANBUL