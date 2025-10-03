Haberler

İstanbul'da İnşaat Kumuyla Tartışma Kavga Çıkardı

İstanbul'da İnşaat Kumuyla Tartışma Kavga Çıkardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta inşaat kumunun yol kapatması ve araçlara taş sıçraması sonucu diş hekimi ile inşaat çalışanları arasında kavga çıktı. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Esenyurt'ta inşaata getirilen kum, yolu kapatıp çevredeki araçlara taş sıçramasına neden oldu. Aracı hasar gören diş hekimi ile inşaat çalışanları arasında kavga çıkarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir inşaata getirilen kum sokağı kapattı. Döküldüğü sırada kumun içinden sıçrayan taşlar ise çevrede bulunan araçlarda çiziklere neden oldu. Sokakta bulunan bir diş kliniği çalışanının da aracı hasar görürken, diş hekimi ve inşaat çalışanları arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma tekme tokat kavgaya dönerken, onlarca vatandaş tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Yaşananlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Enflasyon eylül ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 33,29 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TOGG'dan 700 bin TL'ye kadar sıfır faizli kredi kampanyası

TOGG'dan herkesi araba sahibi yapacak kampanya! İki modelde geçerli
Hamas'tan '3-4 günleri var' diyen Trump'a yanıt

Hamas'tan "3-4 günleri var" diyen Trump'a yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.