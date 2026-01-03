Haberler

Arnavutköy'de İETT otobüsü kazaya karıştı: 2 yolcu yaralandı

Arnavutköy'de İETT otobüsü kazaya karıştı: 2 yolcu yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arnavutköy'de meydana gelen kazada, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybeden İETT Halk Otobüsü bariyerlere çarparak ters döndü. Kazada 2 yolcu hafif yaralandı.

İstanbul'un Arnavutköy'de yapan İETT Halk otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak aynı ters döndü. Kazada 2 yolcu hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Arnavutköy Bolluca - İhsaniye yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kemerburgaz - Arnavutköy hattında 48KA seferini yapan İETT Halk Otobüsü, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak aynı şerit üzerindeki bariyerlere çarptı ve ters döndü. Çarpmanın etkisiyle otobüs içerisinde panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hafif yaralanan 2 yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otobüste bulunan ve yara almayan diğer yolcular ise olay yerine yönlendirilen başka bir otobüsle seferlerine devam etti.

Kaza sonrası ekipler tarafından yol güvenliği sağlanırken, kazaya karışan İETT Halk otobüsü bulunduğu yerden kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama! ABD basını duyurdu

Trump'ın tehdit ettiği ülkenin başkentinde peş peşe patlamalar
Venezuela'da OHAL ilan edildi: ABD'nin askeri saldırganlığını reddediyoruz

Venezuela'ya kim saldırdı? Hükümetten resmi açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Daltonlar suç örgütü davasında, duruşmadaki kavgayı çeken avukat tutuklandı

Daltonlar'ın duruşmasında bu görüntüleri çeken kişi tutuklandı
HÜDA PAR'dan ortalığı karıştıracak 'zina' çıkışı

Meclis'teki partiden, ortalığı karıştıracak "zina" çıkışı
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi

Bir yaş grubuna yasak geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan

Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
Daltonlar suç örgütü davasında, duruşmadaki kavgayı çeken avukat tutuklandı

Daltonlar'ın duruşmasında bu görüntüleri çeken kişi tutuklandı
Sözleşmesi sezon sonu biten Icardi için sürpriz talip

Sürpriz gelişme! Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
New York'un Belediye Başkanı Mamdani'den ilk gün hamlesi: İsrail'e destek kararları iptal

Göreve gelir gelmez aldığı ilk karar, Netanyahu'yu delirtecek