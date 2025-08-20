İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da akşam saatlerinde korkutan bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.

SİLİVRİ AÇIKLARINDA 3.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD, saat 19.57'de meydana gelen depremin büyüklüğünün 3.2, merkez üssünün Marmara Denizi Silivri açıkları olduğunu açıkladı. Sarsıntı denizin 9.42 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem çevre illerde de hissedildi.

KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 3.6

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı. Depremin merkez üssünün Marmara Denizi Silivri açıkları olduğu belirtildi. Deprem denizin 8.8 kilometre derinliğinde gerçekleşti.