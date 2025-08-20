İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
İstanbul'da saat 19.57'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünün Marmara Denizi Silivri açıkları olduğunu duyururken, sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

İstanbul'da akşam saatlerinde korkutan bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.

SİLİVRİ AÇIKLARINDA 3.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD, saat 19.57'de meydana gelen depremin büyüklüğünün 3.2, merkez üssünün Marmara Denizi Silivri açıkları olduğunu açıkladı. Sarsıntı denizin 9.42 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem çevre illerde de hissedildi.

KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 3.6

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı. Depremin merkez üssünün Marmara Denizi Silivri açıkları olduğu belirtildi. Deprem denizin 8.8 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıns4w7n9vh6:

3.6 depremi paylaşmak nedir ? siz nasıl bir habercisiniz içimden öyle şeyler söylemek geliyor ki ANLATAMAM!!!! 2lik depremleri de paylaşın. iq su -270 olan varlıklar.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıszkpnb9h2s:

Allah korusun 17 Ağustos gibi bir deprem olsa İstanbulda ne olacak ? 1999 dan bugüne değişen nedir?Tarlabaşı , Beyoğlu, Fatih vb. gecekondu konutlarını düşünemiyorum, Allah a emanet canlar .

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
