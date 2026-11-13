İstanbul'da haraç amaçlı 15 eyleme karıştıkları iddia edilen 22 şüpheli yakalandı

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İstanbul'da sokak çetelerine mensup oldukları iddia edilen ve 'haraç' motivasyonuyla nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs ve iş yeri ile araç kurşunlama olaylarının da aralarında bulunduğu 15 ayrı eyleme karışmakla suçlanan 22 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Anadolu yakasında faaliyet gösteren silahlı bir suç örgütüne yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, silahlı tehdit ve suç üstlenme suçları da dahil 15 ayrı eyleme karıştıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Belirlenen adreslere bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise 5 tabanca ve bu silahlara ait bin 720 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan çete üyeleri, sorgulanmak üzere Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğüne götürüldü.

Şüpheli şahıslar hakkında yürütülen tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı