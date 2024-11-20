İstanbul'da hamile kadına sokak ortasında şiddet

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde hamile bir kadın sokak ortasında şiddete maruz kaldı.

TOKAT ATARAK SALDIRDI

18 Kasım akşamı Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen olayda hamile olan bir kadın ile yanındaki şahıs sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, önce yerde oturan kadının yüzüne elindeki kıyafetle vurdu.Ardından yerde oturan kadına tokat atarak saldırdı.

Sesleri duyan çevredekiler, saldırganı uyararak polisi arayacağını söyledi. Uyarıları dikkate almayan kişi, kadına şiddet uygulamaya devam etti.

KAMERAYA YANSIDI

O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Şiddete maruz bırakılan kadının, "Bana sakın yaklaşma." ve "Senin yüzünden hamile kaldım." dediği duyuldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Kadının saldırgandan şikayetçi olmadığı öğrenildi.