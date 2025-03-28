7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir

Gökdelenlerin yıkıldığı, yolların yarıldığı ülke için korkunç iddia
MHP lideri Bahçeli'den CHP'ye tepki, DEM'e takdir: Bakırhan'ın sözleri değerli

Çok konuşulacak sözler! Bahçeli'den CHP'ye tepki, DEM Parti'ye takdir
İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a bomba yağdırdı

121 gün sonra bir ilk! İsrail ülkenin başkentine bomba yağdırdı
6 kişinin öldüğü kazada kahreden detay! Kadranın takılı kaldığı hız kazayı özetliyor

6 kişinin öldüğü kazada kahreden detay! Bu kare faciayı özetliyor

İstanbul'da Eski Eşi Tarafından Vurulan Anne ve Kızı Son Yolculuğuna Uğurlandı

İstanbul'da Eski Eşi Tarafından Vurulan Anne ve Kızı Son Yolculuğuna Uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Avcılar'da, eski eşi tarafından öldürülen 1 çocuk annesi Damla Bakiler ve annesi Nazan Bakiler, cenazeleriyle toprağa verildi. Olayda yaralı kurtulan kız kardeş Selin Bakiler de cenazeye katıldı. Damla Bakiler'in eski eşi, kızını görme bahanesiyle eve girip saldırı düzenleyerek cinayeti işledikten sonra intihar etti.

İstanbul Avcılar'da önceki gün eski eşi tarafından vurularak öldürülen 1 çocuk annesi Damla Bakiler(31) ve annesi Nazan Deniz Bakiler son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye olaydan kaçarak yaralı kurtulan kız kardeş Selin Bakiler de katıldı.

Olay, önceki gün Avcılar ilçesi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşanmıştı. Edinilen bilgilere göre bir süre önce şiddetli geçimsizlik ve şiddet iddiasıyla boşanan Damla Bakiler'in eski eşi Haydar Duman kızını görme bahanesiyle geldiği evde eski eşi Damla ve annesi Nazan Deniz Bakiler'i silahla öldürüp olay yerinden kaçan eski baldızı Selin Bakiler'i de yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etmişti. Olaydan sonra evde bulunan 7 yaşındaki kız ise devlet korumasına alınmıştı.

"Nişan süreci vardı, kabullenememiş"

Namaza katılan Damla Bakiler'in amcası Volkan Bakiler yaptığı açıklamada, " 5 sene önce boşanmıştı. Yeniden nişanlanma sürecindeydi 10 gün sonra da nişanı vardı. Kabullenmeyip eve gitmiş. Kadir Gecesi bahanesiyle eve gidiyor. Kapıda beklerken silahla güç kullanıp içeri giriyor. Hem yeğenimi hem annesini sonrasında da cama çıkıp kalabalığı görünce kendisini öldürüyor. Bundan ibaret olay. Çocuk devlet kontrolünde şu anda 8 yaşında. Bu cenaze işleri bitince çocuk velayeti için başvurularımızı yapacağız. Uzaklaştırma kararı var ama önlemler yetersiz olduğundan bir işe yaramamış" dedi.

Son yolculularına uğurlandılar

Olaydan sonra Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan anne ve kız bugün öğlen namazına müteakip Avcılar Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Hazreti Ali Camii'nde kılınan namazın ardından dualarla son yolcuğuna uğurlandı. Cenazeye Avcılar Kaymakamı Orhan Burhan'ın yanı sıra çok sayıda aile yakını katıldı. Namaza katılanlar arasında olaydan yaralı olarak kurtulan kız kardeş Selin Bakiler de yer aldı. Kılınan namazın ardından anne kız dualarla son yolculuğuna uğurlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.