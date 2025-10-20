İstanbul'da en olmadık yere girdiler: İnsanlar sövüyor diye camları kapattık

İstanbul'un en yoğun ve kalabalık noktalarından biri olan Taksim'de, bir çift yanlışlıkla arabalarıyla Taksim Meydanı'na girdi.

Taksim'in trafiğe kapalı bir alan olduğunu unutan çift, kısa bir süre içinde kendilerini yoğun insan kalabalığın içinde buldular.

"İNSANLAR SÖVÜYOR DİYE CAMLARI KAPATTIK"

Vatandaşların tepkisi ile karşılaşan çift, o anları videoya çekerken; arabadaki kadının "İnsanlar bize sövüyor diye camları kapattık" dediği görüldü.