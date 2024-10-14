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Dolmuşun kapısı aniden açılınca yolcu yere kapaklandı, şoför arkasına bile bakmadı

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Avcılar'da seyir halindeki dolmuşun kapısı aniden açılınca bir yolcu düşerek kafasından yaralandı. Yolcu hastaneye kaldırılırken dolmuş şoförü arkasına bile bakmadan olay yerinden kaçtı.

Avcılar'da seyir halindeki dolmuşun kapısı aniden açıldı. Bir yolcu düşerek kafasından yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Dolmuş şoförü ise olay yerinden kaçtı.

Dolmuşun kapısı açıldı, yolcu yere kapaklandı, şoför Kaçtı

DOLMUŞ KAPISININ BOZUK OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Avcılar Üniversite Mahallesi'nde, iddiaya göre, seyir halinde olan dolmuş kapısı aniden açıldı. Açılan kapıdan adam yere düşerek kafasından yaralandı. Yerde kanlar içinde yatan yaşlı adamın imdadına ilk olarak yolcular koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı adamı hastaneye kaldırdı. Dolmuş şoförü de polis ekiplerinin gelmesini beklemeden olay yerinden kaçarken, dolmuş kapısının bozuk olduğu iddia edildi. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dolmuşun kapısı aniden açılınca yolcu yere kapaklandı, şoför arkasına bile bakmadı

Dolmuşun kapısı aniden açılınca yolcu yere kapaklandı, şoför arkasına bile bakmadı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (1)

Sinan Küçük:

Dolmuşlar a ayakta yolcu yasağı getirilmeli, Daha fazla yolcu almak için hem trafiği kilitli yorlsr hem de ehli keyif ahesli ahesli araç kullanıyorlar kimsenin umurunda değil Ayrıca dolmuş lar da toplu ulaşım aracı olduğundan indi bindillerini (yolcuları) trafiği aldatmayacak şekilde CEP lerde yapmalı

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