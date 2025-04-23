Deprem anında havuz suyu apartmandan aşağı döküldü
İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, Küçükçekmece'deki bir binanın üst katındaki havuzun suyun sarsıntı nedeniyle aşağı dökülmesine sebep oldu. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.
İstanbul'da meydana gelen depremde bir binanın üst katında bulunan havuz suyu sarsıntı nedeniyle taştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
HAVUZ SUYU, DEPREM ANINDA APARTMANDAN AŞAĞI DÖKÜLDÜ
İstanbul'da Marmara Denizi açıklarında yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremde Küçükçekmece'de bir binanın üst katındaki havuzun suyu sarsıntının etkisiyle aşağıya döküldü. Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa