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Deprem anında havuz suyu apartmandan aşağı döküldü

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İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, Küçükçekmece'deki bir binanın üst katındaki havuzun suyun sarsıntı nedeniyle aşağı dökülmesine sebep oldu. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

İstanbul'da meydana gelen depremde bir binanın üst katında bulunan havuz suyu sarsıntı nedeniyle taştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

HAVUZ SUYU, DEPREM ANINDA APARTMANDAN AŞAĞI DÖKÜLDÜ

İstanbul'da Marmara Denizi açıklarında yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremde Küçükçekmece'de bir binanın üst katındaki havuzun suyu sarsıntının etkisiyle aşağıya döküldü. Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Deprem anında havuz suyu apartmandan aşağı döküldü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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