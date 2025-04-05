Bayram dönüşü feci kaza! Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi

Pendik ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy gişeleri Ankara istikametinde meydana geldi. Gişelerden geçen tırın arkasından gelen otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle tırın altına girdi. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ARAÇTAKİ 3 KADIN VE 1 ERKEK OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, otomobilde bulunan 3 kadın ve bir erkeğin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri tırın altına giren aracı uzun uğraşlar sonucu çıkarabildi.

Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluşurken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde yönlendirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BAKAN YERLİKAYA KAZA ANINI PAYLAŞIP UYARDI

Kaza anına ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Ramazan Bayramı tatilinin 7. günü (Cuma) 580 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti, 855 vatandaşımız ise yaralandı. Bayram tatilinin ilk 7 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) maalesef 62 vatandaşımız hayatını kaybetti. 7 bin 388 vatandaşımız ise yaralandı.

Videoda görüldüğü üzere, bu sabah Pendik Kurnaköy gişeler mevkiinde bir otomobilin gişelerde bekleyen tırın altına girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında da maalesef 4 kişi hayatını kaybetti.

Bayram tatili boyunca Polis ve Jandarma Trafik ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Bayram tatilinin 7'inci günü 4 Nisan 2025 Cuma günü trafik ekiplerimizce; 628 bin 532 araç denetlendi. 26 bin 475 araca hız ve radar işlemi, 46 bin 94 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Denetlemelerimiz aralıksız devam ediyor. Kazaları önlemek için personelimiz gece/gündüz çalışıyor. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına harfiyen uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

İşte olay yerinden fotoğraflar: