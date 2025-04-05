Otomobil, gişelerde bekleyen tırın altına böyle girdi! 4 kişinin can verdiği kaza anı kamerada

Gişelerde 4 kişinin feci şekilde can verdiği kaza anı kamerada
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Bayram dönüşü feci kaza! Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi

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İstanbul Kurnaköy gişelerde tırın altına giren araçtaki 3'ü kadın 4 kişi feci şekilde can verdi. Otomobilin kağıt gibi ezildiği kazanın nedeni henüz tespit edilemedi.

Pendik ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy gişeleri Ankara istikametinde meydana geldi. Gişelerden geçen tırın arkasından gelen otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle tırın altına girdi. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ARAÇTAKİ 3 KADIN VE 1 ERKEK OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, otomobilde bulunan 3 kadın ve bir erkeğin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri tırın altına giren aracı uzun uğraşlar sonucu çıkarabildi.

Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluşurken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde yönlendirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BAKAN YERLİKAYA KAZA ANINI PAYLAŞIP UYARDI

Kaza anına ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Ramazan Bayramı tatilinin 7. günü (Cuma) 580 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti, 855 vatandaşımız ise yaralandı. Bayram tatilinin ilk 7 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) maalesef 62 vatandaşımız hayatını kaybetti. 7 bin 388 vatandaşımız ise yaralandı.

Videoda görüldüğü üzere, bu sabah Pendik Kurnaköy gişeler mevkiinde bir otomobilin gişelerde bekleyen tırın altına girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında da maalesef 4 kişi hayatını kaybetti.

Bayram tatili boyunca Polis ve Jandarma Trafik ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Bayram tatilinin 7'inci günü 4 Nisan 2025 Cuma günü trafik ekiplerimizce; 628 bin 532 araç denetlendi. 26 bin 475 araca hız ve radar işlemi, 46 bin 94 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Denetlemelerimiz aralıksız devam ediyor. Kazaları önlemek için personelimiz gece/gündüz çalışıyor. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına harfiyen uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

İşte olay yerinden fotoğraflar:

Bayram dönüşü feci kaza! Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi

Bayram dönüşü feci kaza! Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi

Bayram dönüşü feci kaza! Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (26)

Haber Yorumlarırihamma baxhiyeva:

Çok mu zor şu dorseli arkası yüksek araçlara arkadan çarpan araçların altına girmesini engelleyici bir aparat koymak ve devletin bunu zorunlu hale getirmesi.. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı.

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Haber YorumlarıFatih Kara:

Otoyol gişelerine yaklaşırken banka sırası kapma refleksiyle oluşmuş bir kaza tıra geçmiş olsun.

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Haber YorumlarıLeven Ergün:

YÜRÜYEN MERDİVENİN NEDEN SAĞINDA DURULMASI GEREKTİĞİNİ BİLMEYENLERİN ÜLKESİ

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Haber Yorumlarıgumusss390:

zaten şimdiki arabalar kağıt gibi

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Haber YorumlarıSer_hat:

O arabanın oraya girebilmesi için en az 100 km hızı olmalı.yazık etmişler kendilerine.

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Haber YorumlarıBlackened:

Bir arkadaş daha yazmış tırların arka tarafına bir demir levha koymak bu şekilde feci can kayıplarının önüne geçer, derhal zorunlu hale getirilmeli!

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Haber YorumlarıSUNSET null:

gazdan ayağın öekilmesi geteken bir noktada bu kazanın olması çok üzücü

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Haber YorumlarıMuzaffer GÜNAYDI:

Resmen intihar etmiş.

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Haber YorumlarıMurat Kara:

ya uydular ya gaza takılı kaldı yoksa olacak bir sey deyil Rabbım rahmet eylesin

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Haber YorumlarıBELAGATÇI:

90lı yıllarda o aracı girdiği kısımda tırların yedek lastikleri olurdu ve arkadan darbe geldiğinde bu şekilde araç altına girmiyordu... Sonrada kanunlar değişti tonaj kanunu getirildi ve tırın ağırlığı azalsın diye o lastikleri oradan aldılar ve son 25 senede bu şekilde ölenlerin sayısını devlet bile hesap etmemiştir

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