Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da DEAŞ Teröristi Yakalandı

İstanbul'da DEAŞ Teröristi Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda, örgütün Musul bölgesinde 'bombacı' olarak faaliyet gösteren terörist İstanbul'da gözaltına alındı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Küresel terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün sözde "Ninova ( Musul ) Bölgesinde 'bombacı' olarak faaliyet gösteren terörist İstanbul'da yakalandı. Çapraz sorguda çözülen hücre sorumlusu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik kritik bir operasyon gerçekleştirildi. Kentte DEAŞ'la bağlantılı unsurların bulunduğuna dair istihbarat alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) birimleri, söz konusu şüphelileri yakın takibe alarak adım adım izledi. Emniyet ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ saflarında 2016'da Irak'ın Musul bölgesinde patlayıcı madde yapımı konusunda faaliyet gösterdiği tespit edilen O.M. isimli terörist, operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan O.M. TEM ekipleri tarafından sorguya alındı. Zanlının sorgusunun tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uluslararası İlişkiler Operasyon istanbul Politika Güvenlik 3-sayfa Hukuk Musul Terör

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü

 FETÖ elebaşının ölümü sonrası yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler

FETÖ elebaşının yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler

 FETÖ'cü Hakan Şükür'den teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölümü sonrası ilk paylaşım

FETÖ'cü Hakan Şükür'den Gülen'in ölümü sonrası ilk paylaşım
Teröristbaşının ölümü sonrası olay iddia: Göstermelik tören düzenleyip cenazeyi kaçıracaklar

"Elebaşı için tören düzenleyip cenazesini kaçıracaklar"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mustafa Özcan kimdir? Fetöcü Mustafa Özcan kaç yaşında, nereli? Mustafa Özcan'ın hayatı ve kariyeri! FETÖ'nün başına kim gelecek? Fethullah Gülen'in yerine kim geçecek? INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? Instagram'a neden girilmiyor? Instagram'da sorun mu var? (21 Ekim) Masterchef ıslak hamburger tarifi! Islak hamburger nasıl yapılır, malzemeleri neler? 29 Ekim 4 gün tatil mi? 29 Ekim ek ders ödenir mi? Hande Fırat kimdir? Hande Fırat kaç yaşında, nereli? Masterchef 21 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? CANLI ALTIN KURU | 21 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Fetullah Gülen nereye defnedilecek? Mustafa Kemal Zengin hangi hastanenin sahibi? (Yenidoğan Çetesi) DÜNYA GAZETECİLER GÜNÜ MESAJLARI | 21 Ekim ne günü? Dünya Gazeteciler Günü sözleri!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.