Arnavutköy'de iki çocuk kuru sıkı tabancayla sokakta terör estirdi

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde U.Y. (14) ve O.Y. (17) isimli iki çocuk kuru sıkı tabancayla sokak ortasında birbirine ateş ederek o anları kayıt altına aldı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Çektikleri videoyu sosyal medya hesaplarından yayınlayan çocuklar Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro ekiplerinin sanal devriyesinde fark edildi.

İKİSİ DE YAKALANDI

Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri çocukların kimliklerini ve adreslerini tespit etti. Gözaltına alınan çocukların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.