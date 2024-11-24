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Arnavutköy'de iki çocuk kuru sıkı tabancayla sokakta terör estirdi

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Arnavutköy'de 14 ve 17 yaşında iki çocuk sokak ortasında terör estirdi. Kuru sıkı tabancayla birbirlerine ateş eden çocuklar o anları sosyal medyada paylaşınca enselendi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde U.Y. (14) ve O.Y. (17) isimli iki çocuk kuru sıkı tabancayla sokak ortasında birbirine ateş ederek o anları kayıt altına aldı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Çektikleri videoyu sosyal medya hesaplarından yayınlayan çocuklar Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro ekiplerinin sanal devriyesinde fark edildi.

İKİSİ DE YAKALANDI

Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri çocukların kimliklerini ve adreslerini tespit etti. Gözaltına alınan çocukların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Arnavutköy'de iki çocuk kuru sıkı tabancayla sokakta terör estirdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSelahattin Gurbuz:

O çocukların sucu yok önce anne ve baba sonra ise hükümet her dizide silaha özendirme şiddet taciz kım kımle yatıyor bellı degıl ıyıce aile düzeni koptu gıtti yok oluş projesi bu programlar her yerde oldugu gıbı burdada kötü yönetim savunma sanayi haric

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Haber YorumlarıAltan Duman:

Enselendi demek nedir. Türkçe'yi mahfettiniz haberler com..

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