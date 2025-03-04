İstanbul'da boş arsada cenin bulundu

İstanbul Güngören'de boş arsada oyun oynayan çocuklar tarafından cenin bulundu. Olayla ilgili polis ekipleri kimlikleri tespit edilen kadın ve çocuğun babası olduğu belirtilen şahıslar gözaltına alınırken, ceninin 6 aylık olduğu belirlendi.

TAŞLARIN ARASINDA ÖLÜ CENİN BULUNDU

Olay, akşam saatlerinde İstanbul Güngören Güneştepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan boş bir arsada oyun oynayan çocuklar tarafından taşların arasına gizlenmiş şekilde ölü cenin bulundu. Çocukların durumu ailelerine haber vermesi sonrası vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ANNE İLE BABA GÖZALTINDA

Ekiplerin incelemeleri sonrası 6 aylık hamile bir kadının ilaç içerek düşük yaptığı ve ölü ceninin araziye bırakıldığı tespit edildi. Olay sonrası kimlikleri tespit edilen kadın ve çocuğun babası olduğu düşünülen şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Ekiplerin çalışmalarının ardından arsada bulunan cenin Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.