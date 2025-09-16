Haberler

İstanbul'da Çocuk Hırsızların Artan Eylemleri Mahalleliyi Tedirgin Ediyor

İstanbul'da Çocuk Hırsızların Artan Eylemleri Mahalleliyi Tedirgin Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye'de çocuk yaşta hırsızların scooter, motosiklet ve iş yerlerinden para çaldıkları öne sürülüyor. Mahalledeki güvenlik kaygısı artıyor, hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir hafta arayla scooter, motosiklet ve bir iş yerinden para çalındı. Olayların aynı çocuk hırsızlar tarafından gerçekleştirildiği öne sürülürken, mahalleli tedirginlik yaşıyor. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Altınşehir Mahallesi'nde yaşayan İsa Kurt'un evinin önünden scooter'ı çalındı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, hırsızlığı 13-14 yaşlarında 3 çocuğun gerçekleştirdiği görüldü.

Bir hafta önce de aynı mahallede bir elektrikli motosikletin çalındığını belirten Kurt, "Saat sekiz buçuk civarında kapının önünde scooterımı çaldılar. Ben evdeyken 3 tane çocuk gelip alıp götürüyorlar. Bir hafta önce de hemen yan tarafta elektrikli motor götürdüler. Bayağıdır buralarda dolaşıyorlar. Bazı esnaftan da duyuyoruz, hırsızlıklarını çoğaltmışlar. Evlerimize de girebilirler diye tedirginiz" dedi.

Kurt, sadece kendi scooterının değil mahalledeki iş yerlerinin de hedef alındığını dile getirerek, "Aşağıda börekçiyi de soymuşlar. Emniyete şikayette bulunduk. Çocukların hep aynı elbiseleri giydiğini görüyoruz. Küçük yaşta ama ciddi şekilde hırsızlık yapıyorlar. Rahatsızız, evimize de girmelerinden korkuyoruz" diye konuştu.

Mahalle sakinleri, aynı kişilerin hırsızlık yaptığı iddiasında bulunarak güvenlik güçlerinden önlem alınmasını istedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gazze'ye kara harekatı başlatan Netanyahu'dan ilk açıklama! İşte ordunun kanlı planı

Netanyahu'dan ilk açıklama geldi, ordu kanlı planını ilan etti
Aracın kilometresini düşürüp satışa koyan galeriye ibretlik ceza

Bakanlık bu yapılanı affetmedi! Vatandaşa "Oh" dedirten ceza
Baronlarla anlaşan komutanlar, PKK'ya para akıttı! İddianamedeki detaylar pes dedirtti

PKK'ya para akıtan komutanlar! İddianamedeki detaylar pes dedirtti
Borsa'da manipülasyon iddiası! Ünlü ekonomist Işık Ökte dahil 14 şüpheli gözaltında

Borsa'da manipülasyon iddiası! Ünlü ekonomist de gözaltında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş umuduyla gitti, mide bulandıran partinin içine düştü

İş vaadiyle kandırıp mide bulandıran partiye götürdüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.