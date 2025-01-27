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İstanbul'da Çalıntı Otonun Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da Çalıntı Otonun Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı
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İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonla, çalıntı ve change oto olaylarına karışan 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin araç hırsızlıkları güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'da çalıntı ve change oto operasyonlarında 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin araç hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince 24 Ocak'ta çalıntı ve change araçlara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda Beylikdüzü'nde M.A.'nın, Bayrampaşa'da A.Ö.'nün ve Beylikdüzü'nde S.T.'nin çalınan kamyonetleri şase numaraları değiştirilerek ağır hasarlı kamyonetin bilgilerine uyarlandığı tespit edildi. Aynı tip kamyonetlerin, farklı tarihlerde çalındığını belirleyen ekipler operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda, 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, çalıntı 3 kamyonet ele geçirildi. Yakalanan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Öte yandan, şüphelilerin kamyonetleri çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekiplerinin Beylikdüzü, Avcılar, Esenyurt, Küçükçekmece ve Kağıthane ilçelerinde de çalındığı tespit edilen 6 farklı H100 kamyonet ile ilgili çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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