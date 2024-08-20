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İstanbul'da bir kişiyi parçalayarak öldüren köpekler böyle toplandı

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İstanbul'un Fatih ilçesinde boş arazide yürüdüğü sırada çok sayıda sokak köpeğinin saldırısına uğrayan Ayhan Özçelik isimli vatandaş hayatını kaybetti. Olayın yankıları sürerken ekipler sabah saatlerinde köpekleri toplamak için bölgeye gitti. Uyutulduktan sonra yakalanan köpekler bölgeden götürüldü.

Türkiye'nin kanayan yarası haline gelen başıboş sokak köpeği sorunu bir can daha aldı. İstanbul'un Fatih ilçesinde boş arazide sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti. Kahreden olay sonrası bölgeye giden ekipler, vatandaşı parçalayarak öldüren köpekleri topladı.

SOKAKTA YÜRÜRKEN SALDIRDILAR

Zihinsel engeli Ayhan Özçelik (40), dün Silivrikapı Mahallesi'ndeki akrabalarının yanına gitti. Gece saatlerinde sokakta yürüdüğü sırada köpeklerin saldırısına uğrayan Özçelik, ağır yaralandı.

TEMİZLİK İŞÇİLERİ FARK ETTİ

Sabaha karşı olayın yaşandığı yere çöp toplamak için gelen temizlik işçileri, köpeklerin, yerde yatan bir kişinin başında havladıklarını görmeleri üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Özçelik, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

BOĞAZINI VE YÜZÜNÜ PARÇALAMIŞLAR

Cenazenin, inceleme için götürüldüğü Adli Tıp Kurumu önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ağabeyi Burhan Özçelik, kardeşinin sahipsiz 5-6 köpeğin saldırısına uğradığını dile getirdi. Köpeklerin, kardeşinin boğazını ve yüzünü parçaladığını ifade eden Özçelik, aynı köpeklerin, aynı noktada daha önce de başka akrabalarına saldırdığını öne sürdü.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

Ayhan Özçelik Sokak Köpeği İstanbul İstanbul 3-sayfa Fatih Güvenlik İstanbul Hukuk 3.Sayfa Yaşam Haberler

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Yorumlar (26)

Umut Yağcı:

Yok toplamayın ne gerek var bi kaç kişiyi daha öldürsünler böyle bişe var mı devlete görevini yaptırmıyorlar insanlar canından oluyor

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ersin avseren:

Köpekler neden böyle yapmış incelenmeli....

35
220
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Gjerj Kastoroiti:

ülkede normal birşey kalmadı

167
3
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Abdullah Atik:

Allah rahmet eylesin insan oğlunun ölümü böyle olmamalı Çok vahim bi durum sokakta yaşayan hayvanları seviyorum fakat bu olayları görünce Nefret etmeye başladım çok acil önlem alınması gerekiyor …

153
12
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isa kızmaz:

Belediye mahkemeye verilmesi lazım. Kaç aydır bangır bangır uyarılar yapılıyor. Demek ki belediye görevini yapmamış.

105
15
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Zamla BOĞUŞANTÜRK:

Bireysel yasal silahlanmaya evet! Devlet 7,65mm tabanca taşıma ve bulundurma ruhsatını en az yarı yarıya ucuzlatmalıdır. Okullardan başlanacak iyi bir eğitimle hiçbir tehlikesi kalmaz! Vatandaş canını ve malını canavarlardan korur!..

47
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Ahmet25 :

Hala sokak köpeklerini savunan varsa onlara söyleyecek söz bulamıyorum. Pes doğrusu.

81
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mehmet bay:

izmir Kemeraltında,Ege üniversitesi hastanesinde, işyerlerinde,kısacası heryerde koca koca sokak köpekleri dolaşıyor.korkarak geziyoruz.yetkilileri görevlerini yapmaya davet ediyorum.

67
2
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Muzffr null:

adam öldükten sonra toplansa ne yazar be. illa birinin başına bsy gelincemi yapilcak

56
4
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Murat Celik:

hayvan severleri Avrupa'ya davet ediyorum lütfen gelip sadece bir hafta Avrupa'da misafirimiz olsunlar sokaklara gezsinler hayvan barınaklarını görsünler insan canının ne kadar değerli olduğunu görsünler Ondan sonra sokağa çıkıp hayvan sevgisi hakkında konuşabilirler Aksi takdirde onların hayvan sevgisine kimse inanmaz hayvan sevgisi köpekleri sokaklara sarmakla olmuyor hayvan severler

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5
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Tüm 26 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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