İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Metrobüs durağında sevgilisini öldürdükten sonra kendi kafasına sıktı 3. Sayfa Haberleri Beylikdüzü metrobüs durağında bir adam sevgilisi olduğu iddia edilen kadını vurup daha sonra kendi kafasına sıktı. Olay da iki kişi de hayatını kaybetti. Şahsın kadını vurma anı kameraya yansıdı. Beylikdüzü metrobüs durağında sevgili oldukları iddia edilen Sadrettin Ö. ve Neriman Sakallı tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından ikili arasına bir süre kovalamaca yaşandı. Kadını durakta yakalayan adam ilk önce dövüp sonrada silahın kabzasıyla vurdu. Hırsını alamayan adam kadına 3 el ateş ederek kaçtı. KAFASINA SIKIP İNTİHAR ETTİ Genç kadın yere yığılırken, silah seslerini duyan polis ekipleri olay yerine geldi. Metrobüs köprüsünün altına giden adam kafasına sıkarak intihar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık sevk edildi. GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, 37 yaşındaki Neriman Sakallı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kadının hastanede hayatını kaybederken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Beylikdüzü 3. Sayfa Güncel Haberler

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