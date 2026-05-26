Taksim'de bayram öncesi polisten sıkı denetim

Güncelleme:
İstanbul'da Kurban Bayramı öncesi 39 ilçede helikopter destekli 'Huzur İstanbul' asayiş uygulaması yapıldı. Polis ekipleri Taksim'de sıkı denetim gerçekleştirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramına bir gün kala kent genelinde denetimlerini sıklaştırdı. Emniyet ekipleri, 39 ilçede 'Huzur İstanbul' uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamaya Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi ve bekçiler katıldı. Uygulama noktalarından biri olan Taksim Meydanı'ndaki uygulamada polis ekipleri adeta kuş uçurtmadı. Durdurulan araç sürücüleri ve araçların içi didik didik arandı. Şüpheli görülen şahıslar durdurularak Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı, üzerleri arandı, el çantaları ve valizleri kontrol edildi. Uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi. Narkotik Köpeği, gerçekleştirilen uygulamada durdurulan araçlarda uyuşturucu araması yaptı. Belirlenen noktaların giriş ve çıkışları kapatıldı. Özel Harekat polisinin de katıldığı uygulamada olumsuz durum ile karşılaşılmazken uygulamanın geç saatlere kadar süreceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
