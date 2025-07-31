İstanbul'da Balık Tutmaya Giden Şahıs Kayboldu

İstanbul'da Balık Tutmaya Giden Şahıs Kayboldu
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Büyükçekmece Gölü'nde balık tutmaya giden Okan Kurnaz adlı 36 yaşındaki şahsın kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Ailesinin ihbarı sonrası, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri gölde arama yapıyor.

İstanbul'da bir şahsın, balık tutmaya gittiği Büyükçekmece Gölü'nde kaybolduğu ihbarı sonrası, polis ve itfaiye ekiplerince başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Dün akşam saatlerinde Büyükçekmece Gölü'ne balık tutmaya giden Okan Kurnaz (36) isimli şahsa, ailesi bir süre sonra ulaşamamış, ailenin ihbarda bulunulması üzerine harekete geçen itfaiye su altı arama ekipleri, AFAD ve polis ekipleri, arama çalışması başlatmıştı. Ekiplerin, Kurnaz'ı arama çalışmaları gölde su botları ve dron ile sürerken o anlar havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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