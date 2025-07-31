İstanbul'da Balık Tutmaya Giden Şahıs Kayboldu

İstanbul'da bir şahsın, balık tutmaya gittiği Büyükçekmece Gölü'nde kaybolduğu ihbarı sonrası, polis ve itfaiye ekiplerince başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Dün akşam saatlerinde Büyükçekmece Gölü'ne balık tutmaya giden Okan Kurnaz (36) isimli şahsa, ailesi bir süre sonra ulaşamamış, ailenin ihbarda bulunulması üzerine harekete geçen itfaiye su altı arama ekipleri, AFAD ve polis ekipleri, arama çalışması başlatmıştı. Ekiplerin, Kurnaz'ı arama çalışmaları gölde su botları ve dron ile sürerken o anlar havadan görüntülendi. - İSTANBUL