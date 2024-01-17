İstanbul'da Araç Satışı Dolandırıcılığı Operasyonu: 23 Şüpheli Yakalandı

İstanbul merkezli 5 ilde araçlarını satmak isteyen kişileri noter devri aşamasında dolandıran çeteye düzenlenen operasyonda 23 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, dolandırıcılık olayına ait görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul genelinde çok sayıda vatandaşın araçlarını satmak isterken dolandırıldıklarını belirterek şikayetçi olması üzerine, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü ve Terör Suçları Soruşturma Bürosunca "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya kurulan örgüte üye olmak", "serbest meslek sahibi kişiler tarafından mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturmada neticesinde, kent genelinde araçlarını satmak isteyen vatandaşlarla irtibata geçen şüphelilerin alıcı gibi davranıp anlaştıkları kişilere, noterlerde devir işlemi yapıldığı sırada "bankada sorun oldu", "para birazdan hesabınıza yatacak" şeklindeki bahanelerle araçların bedelini ödemedikleri tespit edildi. Aracın ruhsatını alan şüphelilerin mağdurları parayı ödeyecekleri konusunda oyaladıkları, bu şekilde satın aldıkları araçları diğer suç örgütü üyelerine devrettikleri, şikayet durumunda şerh konulmaması için sonrasında aracı iyi niyetli kişilere satan şüphelilerin haksız kazanç sağladığı belirlendi. Araçlarını satmak isteyen vatandaşların bu yöntemle dolandırıldığının anlaşılması üzerine suç örgütü üyelerine yönelik yapılan teknik ve fiziki takipte 13 ayrı eylemin gerçekleştiği belirlendi.

Operasyon sonucu 23 şüpheli gözaltına alındı

Savcılıkça 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından harekete geçen İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'da 12, İzmir'de 11, Muş'ta 2, Manisa'da 2, Sakarya'da 1 olmak üzere toplam 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alınırken, 4 şüphelinin yurt dışında olduğu, 1 şüphelinin ise cezaevinde bulunduğu tespit edildi. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, 2 araç yediemin otoparkına çektirildi, 10 araca ise satılamaz şerhi koyuldu. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait şarjör ve 65 mermi ile ruhsatsız tüfek ve 33 dolu kartuş ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe'de bulunan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

"Aracı eşimin ameliyatı için satıyordum"

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken dolandırıcılık mağdurları bu kişileri teşhis etmek için Asayiş Şube Müdürlüğüne geldi. Mağdurlardan Mehmet Selim Şahin, "Aracım sıfırdı, daha bir iki aylıktı. Bu şebeke benim ilanımı gördü ve aradılar. Akşam gelip araca bakmak istediler. Ben de gelin dedim. Saat 11 gibi geldiler, baktılar. Yarın gel, notere gidip aracın devrini yapalım dediler. Bana 50 bin TL kaparo verdiler, çünkü ben onlara söylemiştim. Aracı eşimin ameliyatı için satıyordum. Saat 3 gibi aradım, sonuçta kaparoyu vermişsiniz gelip devrini yapayım dedim. Saat 4 gibi çık dedi, ben de saat 3 gibi çıktım. Bana marketin konumunu attı. Ben marketin önüne geldim, bunlar da marketten çıktı. Konuştuk, siz notere gidin dedi. Ben de parayı sordum. Hesabını ver dedi. Ben de hesabımı verdim. Orada bir şeyler yaptı, dekontu gösterdi ve hesabına yatar dedi. Orada bakmadım, noterde bakarım dedim. Notere gittik, orada baktım ve para olmadığını gördüm. Ağabey param gelmedi dedim. Nasıl gelmedi, dekontu göstermiştik falan dediler. Sonra onlar güzel güzel konuşunca bir anlık dalgınlığıma geldi, imzayı attım. Sonra oradan çıktık ve ben onların bir şey çevirdiğini anladım. Siz beni dolandırdınız dedim. Parayı vermeden arabayı vermem dedim. Sonra onlar bana silah çektiler, arabadan inmemi istediler. Mecbur kaldım ve indim. Ben inince onlar da basıp gitti" dedi.

"Bizi silahlarla tehdit ettiler"

Bir başka mağdur olan Cüneyt Mert ise, "Burada mağdurlar olarak bize kumpas kurulup silah tehdidi ile beraber araçlarımızı aldılar. İlan verdik, geldiler görüştük. Pazar günü için. Kendilerinin esnaf olduğunu hafta içi olmadıklarını söylediler. Gelip de satışı verebilir misiniz dediler, biz de gidip verdik. Bayağı kalabalık, 6-7 kişilik bir grup baskı altında bizi silahlarla tehdit ettiler. Ben satışı vermeye gittim, ağabeyim ATM'ye gitmişti. "Ağabey parayı yatırdılar mı?" diye sordum. Ağabeyim, "Yok kardeşim. Silahları var. Buradan çıkamıyorum" dedi. Öyle deyince mecburen ilk önce can güvenliğimiz diyerek imzayı attık. Dolandırıldığımızı anladığımız için savcılığa başvurduk. Biz savcılığa gidene kadar hemen 3-4 kişiye satış verip arabanın akıbetini kaybetmeye çalıştılar. Dün yakalandığını öğrendik. Bugün de tekrardan gelip teşhis ettik. Hepimiz İnşallah bu süreci atlatacağız" diye konuştu.

"İn, seni öldürürüz" dediler

Aracını satarak daire almayı planladığını söyleyen Osman Saklıca isimli mağdur ise, "Ben arabamı daire almak için ilana koydum. Bunlar araştırdığımıza göre çete halindelermiş. Bunlar hep aynı kişilerle bu kansızlığı yapıp milletin kanına giriyorlar. Araca biniyorsun, seni istediğin yere götürüyor. Orada param gelmedi deyince, tehdit ederek, "İn, seni öldürürüz" diyorlar. Can güvenliğinden dolayı açıkçası bir şey yapamıyorsun" şeklinde konuştu.

Şüphelinin parayı hesaba ödemeden kaçtığı anlar güvenlik kamerasında

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, mağdurları başka bir yerde oyalayan bir çete üyesinin, noterdeki satış işleminin gerçekleştiği haberini almasının ardından parayı mağdurların hesaba göndermeden yanlarından ayrılarak kaçtığı görüldü. Güvenlik kamerası kayıtlarının devamında ise, mağdurların da şüpheliyi kovaladığı anlar görüldü. - İSTANBUL