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İstanbul'da Akaryakıt İstasyonunda Patlama Anı Kamerada

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Tuzla'daki bir akaryakıt istasyonunda park halindeki otomobilde gaz kaçağı nedeniyle patlama yaşandı. Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda kimse zarar görmedi.

Akaryakıt istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü: Otomobilin patlama anı kamerada

İSTANBUL - Tuzla'da bir akaryakıt istasyonunda park halindeki otomobilde gaz kaçağı nedeniyle patlama yaşandı. Patlama sonrasında alev alan aracı akaryakıt istasyonunda çalışan görevliler söndürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün İstanbul'un Tuzla İlçesi Tepeören Mahallesi'nde saat 18.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bir akaryakıt istasyonunda sürücüsünün içinde olduğu park halindeki bir otomobilde gaz kaçağı nedeniyle patlama yaşandı. Patlama sonrasında alevler çıkmaya başladı. Araçtan alev çıktığını gören akaryakıt istasyonunda çalışan görevliler yangın söndürme tüpleriyle araca müdahale etti. Yaşanılan olayda kimse zarar görmezken, aracın akaryakıt istasyonu içinde patlamaması faciayı önledi. O anlar ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otomobil içerisinde sürücünün oturduğu ve bir anda aracın alt kısmından bir patlamanın olup ardından alevlerin çıktığı, o alevleri ise akaryakıt istasyonunda çalışan bir görevlinin yangın tüpüyle söndürdüğü görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET GÜZEL - 3.Sayfa

Güvenlik Otomobil İstanbul 3-sayfa trafik Tuzla Olay

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