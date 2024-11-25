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7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti

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İstanbul'da aile katliamı yapıp sonrada intihar eden Bahtiyar Aladağ'ın çocukluk arkadaşı, "Böyle şeyleri hiç yoktu. Son zamanlarda dükkanı açmıyormuş, nadiren açıyormuş. Eşinin tarafı ile ufak tefek sorunları vardı ama hallediyorlardı" dedi. Aladağ'ın berber dükkanının önündeki "Adam gibi" yazısı ise dikkatlerden kaçmadı.

İstanbul'da dün karısı, çocuğu, annesi, babası ve kayınvalidesi dahil toplam 8 kişiyi öldüren 2 kişiyi de ağır yaralayan Bahtiyar Aladağ (33) cinayetleri araştırılırken, kendisine ait berber dükkanı da görüntülendi.

"BÖYLE ŞEYLERİ HİÇ YOKTU"

Aladağ'ın berberinin olduğu bölgede oturan çocukluk arkadaşı, "Kendisi benim çocukluk arkadaşımdı. Böyle şeyleri hiç yoktu. Son zamanlarda dükkanı açmıyormuş, nadiren açıyormuş. Eşinin tarafı ile ufak tefek sorunları vardı ama hallediyorlardı" dedi.

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DÜKKANIN ÖNÜNDE "ADAM GİBİ" YAZIYOR

Katliamın yankıları sürerken Aladağ'ın işlettiği berber dükkanının önündeki "Adam gibi" yazısı ise dikkatlerden kaçmadı.

YASAK AŞK İDDİASI VAR

Öte yandan gazeteci Emrullah Erdinç, Bahtiyar Aladağ'ın uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve "Karım beni aldatıyor" diyerek 7 kişiyi katlettiğini öne sürdü.

7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (18)

Haber YorumlarıHakan Celik:

Adam olan kendi kafasına sıkar, başkalarının hakkına girmez

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Haber YorumlarıPamir Türkoğlu:

yani camdaki adam gibi yazısından ne anlamalıyız daha doğrusu bunun ne gibi bir haber değeri var

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Haber YorumlarıCAN Işık:

Ne alaka

Yorum Beğen95
Yorum Beğenme2
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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

eşinin ailesi bunun psikolojisini bozmuştur.. adam da dayanamamış ani bir karar alıp katliam yapmış.

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Haber YorumlarıMustafa Dayi:

bu Akp zinayi suc olmakdan cikardi...herkes kendi isini kendi görüyor

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Haber YorumlarıKutay Özmen:

Adam mı oldu şimdi yaprağım canı cehenneme

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Haber YorumlarıBeyhan Bakici:

Bu ne arkadaş savaşta bu kader ınsan olmuyor

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Haber YorumlarıUmit ece null:

psikolojisi bozuldu erken seçim şart

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Haber YorumlarıArarat Arat:

arkadaşına bakınca insan şaşırmıyor adam daha konuşmayı bilmiyor

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

adamda at hırsızı kılığı var nedendir bilmem bazen benimde rüyalarıma kötü yaratıklar zebaniler giriyor tüylerim diken diken oluyor ama bunu dışarı yansıtmıyorum insan vesveseyle hareket ettiğinde yapmayacağı kötü şey yok Allah kimseyi doğru yoldan ayırmasın rüyalarımdaki gördüklerim gerçekse haramilerin kul millet hakkı yiyenlerin sonu iyi değil bu zebaniler yanlış adrese geliyor benim yerine o haramilerin rüyalarına girse belki içlerine Allah korkusu gelir ortalık güllük gülistanlık olurdu

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