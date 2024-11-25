7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti

İstanbul'da dün karısı, çocuğu, annesi, babası ve kayınvalidesi dahil toplam 8 kişiyi öldüren 2 kişiyi de ağır yaralayan Bahtiyar Aladağ (33) cinayetleri araştırılırken, kendisine ait berber dükkanı da görüntülendi.

"BÖYLE ŞEYLERİ HİÇ YOKTU"

Aladağ'ın berberinin olduğu bölgede oturan çocukluk arkadaşı, "Kendisi benim çocukluk arkadaşımdı. Böyle şeyleri hiç yoktu. Son zamanlarda dükkanı açmıyormuş, nadiren açıyormuş. Eşinin tarafı ile ufak tefek sorunları vardı ama hallediyorlardı" dedi.

DÜKKANIN ÖNÜNDE "ADAM GİBİ" YAZIYOR

Katliamın yankıları sürerken Aladağ'ın işlettiği berber dükkanının önündeki "Adam gibi" yazısı ise dikkatlerden kaçmadı.

YASAK AŞK İDDİASI VAR

Öte yandan gazeteci Emrullah Erdinç, Bahtiyar Aladağ'ın uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve "Karım beni aldatıyor" diyerek 7 kişiyi katlettiğini öne sürdü.