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İstanbul'da 880 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

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İstanbul Başakşehir'de düzenlenen operasyonda 880 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Gelişmeyi duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, biri yabancı uyruklu 7 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Başakşehir'de 880 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu Başakşehir'de 2 araç ve 1 adrese operasyon düzenlendiğini belirtti.

7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda 777 paket halinde 880 kilogram skunk ele geçirildiği bilgisini veren Yerlikaya, biri yabancı uyruklu 7 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

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İstanbul'da 880 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Kaynak: AA / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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