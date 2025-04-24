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İstanbul'da 6,2 Büyüklüğündeki Depremde Panik Anları

İstanbul'da 6,2 Büyüklüğündeki Depremde Panik Anları
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Başakşehir'deki bir dükkanda meydana gelen deprem sırasında panik yaşayan vatandaşlar, tezgahın üzerinden art arda atlayarak dışarı çıkmaya çalıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan anlar dikkat çekti.

İstanbul'da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depreme Başakşehir'deki bir dükkanda yakalanan vatandaşlar, tezgahın üzerinden art arda atladı. 5 kişinin tezgahın üzerinden atladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Silivri açıklarında dün saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kimi vatandaş depreme evinde kimi gittikleri mekanlarda yakalandı. Başakşehir'de bulunan Güngören Bağcılar Sanayi Sitesi'nde araçlar için yedek parça satılan bir işyerinde ise büyük panik yaşandı. Büyük bir gürültünün yaşandığı sarsıntı sırasında vatandaşlar kendilerini can havliyle dışarı attı. Dükkanda bulunan bazı kişiler ise tezgahın üzerinden atlayarak kaçtı. 5 kişinin art arda tezgahın üzerinden atladığı anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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