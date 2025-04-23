İstanbul'da 6.2 Büyüklüğündeki Deprem Anında Fırıncıların Panik Anları
Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sırasında, hamur yoğuran fırıncıların panik anları kameraya yansıdı. Fırıncılar deprem anında önce tezgahın altına saklandı, ardından binayı terk etti.
İstanbul'daki 6.2 büyüklüğünde depreme hamur yoğururken yakalanan fırıncıların panik anları kameraya yansıdı.
Marmara Denizi Silivri açıklarındaki depremin ardından Silivri Gümüşyaka'da depreme yakalanan fırıncıların panik anları kameraya yansıdı. Depreme elleri hamurlu bir şekilde yakalanan fırıncılar önce tezgahın altına saklandı. Fırıncılar daha sonra dışarı çıkarak binadan ayrıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa