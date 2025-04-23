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İstanbul'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem: Esenyurt'ta Bina Sallandı

İstanbul'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem: Esenyurt'ta Bina Sallandı
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İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında Esenyurt'taki bir rezidansın sallandığı anlar kameraya yansıdı. Vatandaşlar, deprem sonrası parklara ve bahçelere akın etti.

İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında Esenyurt'taki çok katlı binanın sallandığı anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşların park ve bahçelere akın ettiği deprem sırasında Esenyurt'taki bir rezidans sallandı. Çok katlı binanın sallandığı anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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