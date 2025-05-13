İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

İSTANBUL - Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 07.18'de merkez üssü Marmara Denizi Büyükçekmece açıkları olan 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı yerin 6.84 kilometre derinliğinde meydana geldi.