İstanbul'da 2 Çocuğun Sokak Ortasında Darp Edilmesi Kameralara Yansıdı

İstanbul'da 2 Çocuğun Sokak Ortasında Darp Edilmesi Kameralara Yansıdı
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İstanbul'da 2 Çocuğun Sokak Ortasında Darp Edilmesi Kameralara Yansıdı
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Küçükçekmece'de, tanımadığı 2 çocuğu sokakta darbeden bir kişi, olay anının cep telefonu kamerasıyla kaydedilmesi sonucu gündeme geldi. Çevredekilerin müdahale etmediği olayda, darp edilen çocuklardan biri saldırgandan kurtulmayı başardı.

İstanbul Küçükçekmece'de, yaşları küçük 2 çocuğun sokak ortasında 1 şahıs tarafından darp edildi. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Küçükçekmece'deki bir caddede meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen 1 şahıs, iddiaya göre 2 küçük çocuğu darbetmeye başladı. Çevredekilerin ifadesine göre, şahıs çocuklardan birini yere yatırarak defalarca vurdu. Darp anında çocuğun üzerindeki kıyafet yırtılırken, çocuk bu sayede saldırganın elinden kurtularak olay yerinden uzaklaştı. Şahıs daha sonra diğer çocuğu darbetmeye başladı.

Yaşanan bu anlarda yoldan geçen araçlarda ve parkta bulunan vatandaşların yaşanan olaya herhangi bir müdahalede bulunmadığı görüldü. Olayı fark eden bir vatandaş ise cep telefonu kamerasıyla yaşananları saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, şahsın çocukları darbetme anları, çocukların bağırarak yardım istemesi yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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