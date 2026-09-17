Haberler

İstanbul’da 12 yaşındaki çocuğa akran zorbalığı: Çayırlık alana götürüp dakikalarca darbettiler

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul’da 12 yaşındaki çocuğa akran zorbalığı: Çayırlık alana götürüp dakikalarca darbettiler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arnavutköy’de 12 yaşındaki bir çocuk, iddiaya göre okul çıkışında 3 çocuk tarafından zorla çayırlık alana götürülerek dakikalarca darbedildi.

Arnavutköy'de 12 yaşındaki bir çocuk, iddiaya göre okul çıkışında 3 çocuk tarafından zorla çayırlık alana götürülerek dakikalarca darbedildi. Oğlunun yüzünde ve vücudunda oluşan darp izlerini gören anne şikayetçi olurken, 3 saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Arnavutköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki A.H., okul çıkışında iddiaya göre yaşıtı olan C.K. (12), M.M. (15) ve M.A.T. (14) isimli 3 çocukla karşılaştı. Çocuklardan biri arkadaşının yerini bilip bilmediğini sordu. A.H.'nin yerini tarif etmesinin ardından 3 şahıs, "Bizim yerimizi neden söyledin?" diyerek çocuğa tepki göstererek onu çayırlık alana zorla götürdü. Burada A.H., 3 kişi tarafından dakikalarca darbedildi. Darp sonucunda A.H.'nin yüzünde ve vücudunun çeşitli bölgelerinde morluklar oluştu.

Epilepsi hastası olduğunu söyleyerek bırakmaları için yalvardı

Saldırı sırasında epilepsi hastası olan A.H.'nin kendisini darbeden çocuklara hastalığı olduğunu söyleyerek bırakmaları için yalvardığı belirtildi. Yaşanan şiddet anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde çocuğun zorbalığa maruz kaldığı anlar yer aldı. Çevrede bulunan bir kişinin müdahalesiyle olay sona erdi.

Anne F.H., oğlunu yaklaşık yarım saat boyunca aradığını, çocuğunu bulduktan sonra yaşananları öğrendiğini söyledi. A.H. hastaneye götürülürken, darp raporu alan aile polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

3 şüpheli gözaltında

Ailenin şikayeti üzerine Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmada M.M., C.K., ve M.A.T. isimli yaşı küçük şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan çocukların emniyetteki işlemlerinin ardından yarın "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "özel hayatın gizliliğinin ihlali" suçlarından adliyeye sevk edilecek.

"Bir yarım saat çocuğu aradım"

Yaşananları anlatan anne F.H., "Benim oğlanı okul çıkışında çocuklar tutmuş. Okulun arkasına götürmüşler. 'Bizim yerimizi niye söylemişsin?' gibi şeyler demişler. Çocuğu tutup sürükleyerek okulun arkasına götürmüşler. Bir yarım saat çocuğu aradım. Sonra bir bayan çıkmış, 'Ben polisi arayacağım, çocuğu bırakın' diye bağırmış. Bu şekilde çocuğu bırakmışlar" dedi.

"Anne beni öldürecekler, beni bıçaklayacaklar diyor"

Oğlunun epilepsi hastası olduğunu belirten F.H., "Benim çocuğum epilepsi hastası. 8-9 senedir bununla uğraşıyorum. İki üç gündür ben yatamıyorum. Benim çocuğum geceleri korkuyor. 'Anne beni öldürecekler, anne beni bıçaklayacaklar' diyor. Ağlıyor, 'Ben okula gitmeyeceğim' diyor. Bugün benim çocuğum, yarın bir başkasının çocuğu. Başka çocukların başına gelmesin" ifadelerini kullandı.

"Harçlığını aldıklarını yeni öğrendim"

Oğlunun daha önce de aynı kişiler tarafından zorbalığa maruz kaldığını yeni öğrendiğini belirten anne, "Daha önce marketlerde gidip harçlığını almışlar. Ben okula harçlık veriyorum, harçlığını elinden alıyorlarmış. 'Markete gidip çalmazsan, bize getirmezsen seni öldürürüz' diye tehdit etmişler. Bana söylemiyormuş çünkü tehdit edildiği için çocuk da konuşamıyor. Ben bu olayları son iki üç gündür öğreniyorum" diye konuştu.

"Sonuna kadar şikayetçiyim"

Saldırı görüntülerini izledikten sonra büyük üzüntü yaşadığını anlatan F.H., "Çok kötüyüm, kendimi ifade edemiyorum. İki gündür yemek yiyemiyorum. Hastaneye gittik, darp raporu aldık. Sonuna kadar şikayetçiyim. Nereye kadar giderse gitsin peşini bırakmayacağım. Başka anneler yaşamasın, başka çocukların başına gelmesin" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nathan Ake'nin eşinden şaşırtan paylaşım: Turist fiyatı değil, gerçek fiyatı nedir?

Türkiye'ye geldi, dolandırılmamak için bulduğu yöntem hayran bıraktı
Tarsus merkezli bahis çetesine operasyon! Hesaplarda 7,6 milyar liralık işlem tespit edildi, 30 tutuklama

Bahis çetesi 50 kişinin hesabını kullanmış! 30 kişi tutuklandı
Vatandaş isyanda! 6 ilimizde akaryakıt almaya gidenler eli boş döndü

Vatandaş isyanda! 6 ilimizde akaryakıt almaya gidenler eli boş döndü
Mehmet Uçum açıkladı! Yeni infaz düzenlemesi geliyor

Uçum'dan kritik açıklama! Yeni infaz düzenlemesi geliyor
Görevden alınması bekleniyordu! Göztepe'de Stoilov kararı

Herkes istifa beklerken büyük sürpriz
TFF'den Süper Lig'in yayın ihalesi için açıklama: Tarih verildi

TFF, futbolseverlerin dört gözle beklediği haberi verdi
Mali kriz Lyon'u çok fena vurdu! Özel jet yasak, taksi yerine metro kullanıyorlar

Mali kriz fena vurdu: Özel jet yasak, taksi yerine metro kullanıyorlar