İstanbul'da 10 Yaşındaki Çocuğa Bisikletini Vermediği İçin Darp Edildi

İstanbul Kağıthane'de iddiaya göre 16 ve 13 yaşındaki 2 şahıs, 10 yaşında bisikletiyle gezen A.U.İ.'nin bisikletini kendilerine vermek istememesi üzerine bıçakla tehdit edip kovalamaya başladı. Kovalamaca sırasında 10 yaşındaki çocuğa araba çarpmasına neden olan şahıslar, etraf sakinleştiğinde hem mağdur çocuğu hem de bisikletini tekme ve tokatlarla darp etti. Baba ile 10 yaşındaki çocuğun şikayeti üzerine soruşturma başlatılırken 2 şahsın tutuklanmasına karar verildi.

Edinilen bilgiye Kağıthane'de 3 Eylül 2025'de 16 yaşındaki İ.H.K. ile 13 yaşındaki E.S., tek başına bisikletle gezmekte olan 10 yaşındaki A.U.İ.'yi gördü ve bisikletini istedi. Mağdur çocuk A.U.İ. bisikletini vermek istememesi üzerine suça sürüklenen çocuklar tarafından başka zaman bıçaklanmakla tehdit edilip kovalanmaya başladı. Mağdur çocuk kaçtığı sırada, oradan geçmekte olan bir otomobil kendisine çarptı ve çevredekiler kendisiyle ilgilenmeye başladı. Bir süre sonra çevredekiler dağılırken, suça sürüklenen çocuklar tekrar mağdur A.U.İ.'nin yanına geldi ve tekme ile tokatlarla hem kendisini hem de bisikletini darp etmeye başladı.

Tutuklanmalarına karar verildi

Olayın ardından 10 yaşındaki mağdur A.U.İ. ile babası, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayetçi oldu. Konuya ilişkin soruşturma başlatılırken suça sürüklenen çocuklar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından suça sürüklenen çocuklar İ.H.K. ile E.S. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade vermelerinin ardından suça sürüklenen çocuklar İ.H.K. ile E.S., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe 'birden fazla kişi tarafından birlikte yağma' suçundan tutuklandı. - İSTANBUL