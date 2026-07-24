Ahbaplar soruşturmasında dört isim ifade verecek
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ’Ahbaplar Suç Örgütü’ soruşturması kapsamında Fatih Altaylı, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Ruşen Çakır’ın bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne gelerek ifade verecekleri öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'Ahbaplar Suç Örgütü' soruşturması kapsamında Fatih Altaylı, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Ruşen Çakır'ın bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelerek ifade verecekleri öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı