İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Milletvekili Özer Hakkında Soruşturma Başlattı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturmasına yönelik sosyal medya paylaşımları sebebiyle soruşturma başlattı. Özer, sahte tanık aramakla ve tanıkları yalan tanıklığa zorlamakla suçlanıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında, Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturmasına ilişkin sosyal medya hesabından sahte tanık arandığı, bir kısım tanıkların yalan tanıklık yapmaya zorlandığı gibi paylaşım yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa